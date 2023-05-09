«МастерШеф. Профессионалы – 4» в разгаре, участников становится все меньше, а задача все сложнее.

В новом выпуске «МастерШеф. Профессионалы – 4» участникам, судя по анонсу, придется нелегко. Бессменные судьи «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский захотели, чтобы повара доказали свой профессионализм, превзойдя сухпай армии США.

«Украинцы могут лучше», – уверен судья «МастерШеф. Профессионалы – 4», Эктор Хименес-Браво.

Поварам пришлось сушить суп и даже сало с чесноком, чтобы, добавив только воды, украинские защитники смогли почувствовать вкус домашней еды.

«И это еще не все уникальные блюда», - интригует голос за кадром по поводу того, что зрители увидят в новом выпуске «МастерШеф. Профессионалы – 4».

Зрители признались, что будут рады увидеть, как повара справятся с этими задачами Хименеса-Браво, Мартыновской и Ярославского, но обеспокоены отсутствием предыдущего выпуска. Ведь на YouTube он всегда появлялся каждый понедельник.

«Вчера с нетерпением ждали 12 выпуск. Но, к сожалению....», «А где 12 выпуск?»,

«Анонс 13 выпуска, а 12 нет, ну такое...», «12 выпуск!»,

«Это все интересно, но где 12 выпуск?» ,

«Где новый выпуск?», - бьют тревогу зрители.

Выяснилось, что нервничать поклонникам «МастерШеф. Профессионалы» не нужно, ведь 12-й выпуск обязательно будет.

«В прошлую субботу не было выпуска, он вышел только в эту, а будет в YouTube 15 мая», – объяснили зрителям «МастерШеф. Профессионалы» четвертого сезона.

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