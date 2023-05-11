"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить зеленобогический салат. Звезда поделился кадрами в своем Инстаграм, где делится трендовыми рецептами.

"Рецепт зеленобогического салата стал трендовым благодаря Тику Току и мне стало интересно его повторить. Но просто повторить, это неинтересно. Так что я начал мудрить: "А как сделать трендовый салат еще более трендовым?" И придумал. Добавить в него вместо обычного твердого сыра - новинку-интерес Фисташковы сыр. Это сделает вкус салата еще более интересным, а вашим рецепторам будет очень хорошо, траст ми. Возьмите 1 пачку салата ромен, помойте его, порежьте ножом. Фисташковый творог натрите на мелкую терку. Смешайте зелень и творог в глубокой миске, посолите, добавьте 50 мл оливкового масла и сок лимона по вкусу. Готово. Наслаждайтесь салатом так, как будто никто не видит", - написал "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии "Мастер Шеф" Евгению Клопотенко:

"Добавить туда еще сухариков большими кусочками, будет еще вкуснее";

"Трендовее" не знаю или получилось, не смотрю ТикТок, но начавкали вкусно";

"Так же жест все руками...аааа....хоть по вкусу должно быть вкусно";

"Новый фисташковый сыр действительно вкусен".

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