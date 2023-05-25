Украинский рэпер Ярмак призвал украинцев поддержать его инициативу на фоне скандала с Лободой.

Украинская певица Светлана Лобода попала в скандал из-за концерта с благотворительным сбором. Украинский рэпер Александр Ярмак стал одним из первых, кто обвинил Osocor Residence в попытках отбелить образ Светланы Лободы. Он ясно заявил, что существуют множество других достойных людей и способов помочь отделению ЛОР-хирургии в больнице "Охматдет", а не обращаться к изменникам.

После скандальной отмены концерта, Ярмак принял дело в свои руки и объявил о сборе 10 миллионов гривен.

Поскольку сам артист находится на передовой и дать концерт не может, он обратился к украинцам, чтобы поддержать инициативу. Ярмак призвал всех присоединиться к сбору средств для развития современного государства, исключая "продуманные манипуляции и реабилитацию предателей в украинском обществе".

«Лично я, когда вижу подобные хитрые шаги предателей, не собираюсь молчать и допускать терпение подобных персонажей в нашем обществе. Потому что пока украинцев убивали, уважаемая мною Лобода запугивала патриотов кадыровцами, принимала участие в информационных компаниях врага по дискредитации Украины, танцевала на боли матерей, годами терявших своих детей на войне с россией.

Сегодня подобные персонажи и их маркетологи ищут пути отбеливания репутации, которая за подобные поступки, должна быть похоронена навсегда после военной агрессии страны оккупанта» - заключил Ярмак.

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