Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны отказался от русского языка в жизни и творчестве, а также начал активно выпускать англоязычные треки, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Макс Барских поделился видео с концерта в Казахстане и вызвал волну комментариев под своим постом.

Так, в ролике можно увидеть, что Макс Барских выступает на концерте в казахстанской столице Астане. В ролике он исполняет песню на украинском языке, однако, в программе его нового тура есть и старые хиты на русском. Судя по кадрам из зала, где люди пришли с украинской символикой, артиста очень тепло встречали в Казахстане.

Об этом он также написал в подписи к видео, продублировав пост двумя языками – украинским и российским: "Вчера был невероятный концерт, вы даже не представляете, насколько душевно встречает Казахстан. Очень приятно ощущать такую поддержку. Астана, ваше тепло я совсем скоро заберу в Украину. А уже завтра встречаемся с вами на сцене "Алматы Арена", до встречи!".

В комментарии к этому видео пришли, как украинцы, так же казахи и даже русские, которые тут же начали хейтить Макса Барских и присваивать себе русский язык. Тем временем поклонник из Казахстана начали писать теплые слова поддержки и желать победы Украине:

"Украинцы, вы для нас богатыри и патриоты. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир".

"До сих пор под впечатлением с концерта, просто лучший. Украина, Казахстан с вами. Слава Украине!".

"Спасибо огромное, было очень круто. И пели, и танцевали в унисон, это любовь. Спасибо огромное! Мое сердце с вами и украинским народом".

"Казахстан поддерживает Украину!".

"Спасибо, Макс, что посетил Казахстан. Пусть закончится война в вашу пользу и пусть будет мир во всем мире".

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