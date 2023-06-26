оккупанты продолжают сеять в Украине горе, смерть, слезы и разруху.

Так, враг продолжает обстрелы мирного населения Бериславского, Каховского и Херсонского районов, Херсона и пригорода из реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, минометов, авиации и БПЛА, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию .

Под вражеским артиллерийским огнем находилось село Бургунка. В результате атак там повреждены по меньшей мере три жилых дома, автомобиль, ранен 69-летний мужчина и 19-летняя беременная женщина.

Противник нанес авиационные удары по пгт Казацкое Каховского района. В результате взрывов управляемых бомб повреждено здание школы, частные дома и СТО, ранена 75-летняя местная жительница.

Город Херсон оккупанты обстреливали круглосуточно - враг подло целился по жилым кварталам, там повреждены многоквартирные и частные дома, объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города.

После попадания снарядов в многоэтажки там загорелись квартиры.

Также в некоторых районах Херсона перебиты газопроводы. В результате артиллерийского обстрела пгт Антоновка ранен 21-летний местный житель.

Добавим, в Херсонской области на утро 26 июня на Днепре наблюдается постепенное увеличение уровня воды и превышает норму на 4 см (с начала суток уровень увеличился на 2 см).

Подтопленными остаются 2 населенных пункта (2 дома) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Тем временем глава Херсонской области Александр Прокудин предупреждает о новой вражеской атаке:

«Херсон и Антоновка, в укрытие! Вероятный обстрел управляемыми авиабомбами».

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Кроме того, Politeka.net писала, что в Минобороны сделали заявление о соотношении потерь ВСУ и оккупантов.