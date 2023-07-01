Артист студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до начала полномасштабного вторжения прославился пародиями на президента Владимира Зеленского, теперь делает юмористические видео о важных политических и общественных событиях вокруг российской агрессии.

В этот раз Юрий Великий из "Квартал 95" опубликовал на своем YouTube-канале новую пародию на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Дело в том, что накануне Лукашенко на своей пресс-конференции заявил, что именно благодаря ему в россии не произошел госпереворот. Во всех подробностях он рассказал, как ему звонил напуганный путин, как он после этого созванивался с Пригожиным и как ему удалось уговорить развернуть свои подразделения назад.

"Что интересно, речь Лукашенко оказалась совершенно противоположной речи путина, который благодарил российских военных в их слаженных действиях по предотвращению переворота. Ну, я просто решил добавить в эти сказки немного юмора 😁", — пишет звезда "Квартал 95" Юрий Великий.

Украинцы в комментариях оценили новую пародию и поддержали Юрия Великого из "Квартал 95":

"Мятежник- однодневка 😂 Гениально, восхитительно 😅Спасибо, Юрий, как всегда великолепно!";

"Я каждый раз думаю, что лучше уже невозможно, но снова вы доказываете, что нет предела глупостям ваших персонажей и нет предела вашим потрясающе смешным и ироничным интерпретациям их неадекватного поведения".

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Напомним, звезды Квартал 95 не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.