В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить хрустящие картофельные шарики с тунцом и сыром.
"Хрустящая, золотистая корочка, которую все так любят, как во фритюре, но готовятся они в духовке. Полезно и очень вкусно 😉 Обязательно попробуйте!", - советует звезда "Мастер Шеф" Глинская.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 400 г картофеля (4-5 шт.)
- 150 г тунца
- 1 яйцо
- 40 г твердого сыра
- 25 г муки
- соль – по вкусу
+ Для панировки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует:
- 1 яйцо
- 50 г панировочных сухарей
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Панировочные сухари тоже можно приготовить самостоятельно. Для этого "Мастер Шеф" Глинская нарезает тостовый хлеб небольшими кусочками и подсушивает его в духовке или микроволновке. Даем сухарям остыть, а затем перебиваем в блендере или натираем на терке.
Картошку варим до готовности, сливаем воду, делаем пюре и оставляем его, чтобы полностью остыло. Затем холодное пюре натираем на мелкой терке. Добавляем тунец, яйцо, тертый сыр, муку и все перемешиваем. По желанию можно немного подсолить массу.
Из этого картофельного теста звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская формирует шарики, которые затем погружает в яйцо и обваливает в панировочных сухарях.
Выкладываем шарики на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.
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