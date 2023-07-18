Телеведущая Маша Ефросинина была приглашена в качестве журналистки на саммит НАТО. Но не все украинцы были в восторге от этого и заметили проблему у звезды, передает "Люкс ФМ".
"На этой неделе одно из самых важных событий - это саммит НАТО в Вильнюсе. Но как это касается шоу-бизнесу, спросите вы? Просто туда пригласили известную телеведущую Машу Ефросинину в качестве журналистки. Телеведущая, конечно, поделилась закулисьем и показала, как все проходит, свою студию и как берет интервью. И более того, я вам так скажу, она заставила меня лично позавидовать. Ибо она запостила фото с премьером Канады Джастином Трюдо. Очень красивый такой мужчина, импозантный и все такое. Но поклонники не премьер Канады, а сама Маша Ефросинина. Вот они, посыпались комментарии, что хватит уже худеть", - рассказала ведущая Катя Сташко.
Как отметили на "Люкс ФМ", Маша Ефросинина уже неоднократно говорила, что имеет комплексы по отношению к фигуре и она боролась с ней. Но уже сейчас в своем возрасте звезда выглядит так круто, как никогда до этого. Украинцы в комментариях решили оценить фигуру Маши Ефросининой:
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Мобилизация в Украине: розыск военнообязанных через МВД, адвокат рассказал, законно ли это
Найден труп главного коммуниста Приднестровья, что известно об убийстве: "Обнаружила супруга"
Страшный пожар в жилой многоэтажке, как спасали людей: "Давайте мне девочку!"
Дни Путина сочтены, стали известны подробности: "Подписал себе смертный приговор..."
"Маша очень красивая, выглядит круто, сейчас красивее чем в юности",
"Если она так выглядит, потому что отправляет еду в унитаз каждый раз, как она говорила, это не ок".
Последние новости Украины:
Напомним, Ефросинина взбесила украинцев из-за неожиданного видео с Дантесом
А еще Politeka писала, что Владимир Дантес в резкой форме ответил украинцам, как он выезжает за границу
Также Politeka сообщала, что Ефросинина пожаловалась на тяжелую жизнь, едва вернувшись в Украину