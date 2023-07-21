Атака на Одессчину стала одной из самых мощных за все время полномасштабной войны.

На днях оккупанты накрыли Одессчину мощной комбинированной атакой, с применением разного типа ракет, однако украинская ПВО сбила только половину вражеских ракет. И причина этому не истощение украинской ПВО, а в том, что у нас недостаточно средств, чтобы сбивать некоторые виды российских ракет.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

По его словам, украинской ПВО и раньше не удавалось сбивать некоторые российские ракеты, типа "Оникс" или Х-22. В Одесской области система ПВО была больше настроена на поражение "Калибров" и "шахедов".

"Мы пропустили те ракеты, которые мы не сбивали и никогда, не могли сбить те же "Ониксы", те же "Х-22". Ну их невозможно сейчас сбить, а чтобы сбивать, это надо ставить комплексы Patriot. Я так понимаю, что они сейчас прикрывают Киев, прикрывают важные регионы, в смысле энергетическом и экономическом. Одесса защищена так же, но она была более сконцентрирована на "Калибры" и на "шахеды". И возможно вот распыленность и разнообразие немного нанесло такого непоправимого удара", - говорит Виктор Ягун.

По мнению эксперта, после такой мощной атаки на Одессу, вероятно, будут скорректированы определенные вещи, и ситуация будет меняться.

"Но я еще раз подчеркиваю, что к сожалению, мы имеем только два Patriot, два дивизиона Patriot, и их нельзя растянуть на всю страну. Как пример я называл Британию. А Британия по площади ну явно меньше Украины. Так вот Британию защищает, учитывая, что это остров, около 60 дивизионов, понимаете", - говорит эксперт.

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