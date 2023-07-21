В последнее время участили российские атаки на южную часть Украины, в частности, больше всего пострадали Одесса, Николаев Херсон. Россия применяет комбинированные атаки, применяет в том числе и ракеты, которые украинские Воздушные силы не могут сбивать, запуская их с самолетов. И поэтому президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных партнеров предоставить Украине именно системы ПВО SAMP/T и Patriot для защиты Одессы и Одесской области.

Об этом в эфире на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, РФ активизировала атаки на Юге, в частности ударила по морскому порту в Одессе из-за зерновой сделки. Как отмечает эксперт, это абсолютно тактика России – шантаж всего мира.

"Они шантажируют сейчас всех тем, что, мол, или пойдите нам на уступки в этой зерновой сделке, в этих договоренностях, выведите из-под санкций банк сына Патрушева – Россельхозбанк, там пойдите нам на уступки в том, чтобы мы там экспортировали свои удобрения, и тому подобное. Потому что видите ли, их элитам нужно зарабатывать. Надо же как-то это решить. Не будете решать – ну мы будем атаковать украинскую портовую инфраструктуру", - объясняет Мусиенко тактику шантажа РФ.

При этом эксперт отмечает, что Украина готова выполнять свои условия сделки. Поэтому теперь Запад должен действовать для обеспечения выполнения зерновой сделки.

"Россия создает препятствия. Хотите, пожалуйста, измените это состояние. Давайте введем в Черное море НАТОвский флот, военно-морские силы, пусть будет авиация, пусть будут силы, гарантирующие безопасность, дайте Украине средства ППО Patriot, чтобы мы закрыли в полной мере Одессу, Николаев и Юг", - говорит военный эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, У россиян есть изменения в тактике на Бахмутском направлении: украинский снайпер раскрыл, в чью пользу.

Как сообщала Politeka, Ситуация на нескольких направлениях обострилась, рф готовит новое большое наступление: где ВСУ сейчас сложное всего.

Также Politeka писала, что Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, почему запрет выезжать за границу противоречит Конституции.