Есть две главные задачи контрнаступления Вооруженных сил Украины – это территориальное направление, то есть освобождение земель, и количественное – сколько сил и резервов врага удается уничтожить.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт и офицер ВСУ Арти Грин.
Комментируя слова Министра обороны Резникова о том, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану, Арти Грин отметил, что есть две главные задачи у ВСУ – это освобождение территорий и уничтожение сил противника.
"Я думаю, что касательно территориальных приобретений, вот это как раз имел в виду Резников, что отстает от какого-то графика. Хотя я не думаю, что такой график есть. А что касается ликвидации сил противника, который оказывает сопротивление на рубежах обороны, я думаю, что у нас отставаний нет. Я склонен верить тем данным, которые дает Генштаб. Потому что тот участок, который я видел, там все хорошо. Если интерпретировать весь фронт, то цифры очень похожие на настоящие", - говорит Арти Грин.
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По его словам, если противник теряет до двух батальонов и полтора дивизиона в день, плюс сопутствующее оборудование, то это неплохие результаты.
"Я думаю, что "график" тоже неплохой. Все это говорит о том, что противник достаточно интенсивно теряет свои силы, что неизбежно на определенном этапе, и ведет и к потере территорий", - добавил военный эксперт.
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