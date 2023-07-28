Вооруженные силы Украины начали новую волну контрнаступления и активизировали свой потенциал в нескольких участках фронта, среди которых Ореховское, Бахмутское и Бердянское направления.

Об этом в эфире своего ютуб-канала рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, западная пресса в последние дни много пишет о новой волне украинского контрнаступления. В частности, сообщается об одном из приоритетных направлений – это Орехов.

"То есть, это на Токмак и Мариуполь, там продолжаются боевые действия. Вместе с тем, хочется отметить что есть у наших войск успехи и на другом направлении – это Бахмут. Старомайорское – так же есть продвижение у наших подразделений. Это очень важная хорошая новость, потому что, если мы берем Старомайорское – это Бердянское направление", - говорит Мусиенко.

Он также отметил Старомлиновку – это край линии обороны врага, и дальше, по его словам, открывается оперативное пространство на Мариуполь.

"Поэтому эти новости они довольно важные. На самом деле у нас там есть успехи, враг там отходит, его вытесняют с определенных позиций. То же самое касается направлении к югу от Орехова. Кроме того, есть информация об активизации боевых действий в районе Бахмута. То есть еще больше наши подразделы давят и возможно проведение определенных операций с правого на левый берег Херсонщины", - отмечает военный эксперт.

По словам Александра Мусиенко, та информация, которая публикуется в западных СМИ, она подтверждается тем, что есть на сегодняшний день на земле. Опять же мы видим, что определенные успехи у украинских войск есть, отмечает эксперт.

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