Летнее контрнаступление украинских войск может закончится, когда начнется сезон осенних дождей, а это примерно октябрь-ноябрь месяц. Однако поставка авиации и дальнобойных ракет может изменить расстановку сил на фронте в пользу Украины.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, до осенних дождей будут выполняться боевые задачи. А дальше уже будут приниматься решение по дальнейшему движению.

"Хотя, если зайдут самолеты или нам передадут ATACMS, то можно не останавливаться. С помощью самолета можно выполнять боевые действия в независимости от погодных условий, тем более бомбардировочные вооружение", - говорит Роман Свитан.

По его словам, также у нас есть еще одна опция, которую почему-то десятый год никто не использует.

"Это движение по агломерации Донецк-Макеевка-Ясиноватая. Очень там большое количество военных объектов российских. Ну там можно двигаться и осенью, независимо от погоды. Чтобы с неба не падало, там любая тропинка – это практически дорога с твердым покрытием, по которой можно двигаться, не сильно обращая внимание на погодные условия", - считает эксперт.

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