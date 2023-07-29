Полностью бы проблем удалось бы избежать при наличии всей необходимой нам авиации.

В Британской разведке сообщили, что в последнее время рф использует новые К-52, и это может стать большой проблемой для Украины, ведь оккупанты модернизировали свою технику, учитывая боевой опыт в Сирии. Станет ли действительно это проблемой для ВСУ детальнее рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

«Небольшая это проблема для систем наших зенитно-ракетных комплексов, К-52 или К-52м будут одинаковой целью, как предыдущие на 10 км дальности. Единственное, что они начали использовать новую ракету с дальностью до 15 километров наведений, причем ракета лучше, чем Вихрь-м.

Система управления у нее визуальная, то есть, с системой самонаведения, отрабатывает цель. И здесь уже есть проблема, особенно после того, как ракета уже ушла, причем довольно-таки неплохая ракета.

Но найдем мы ключик к этому, раз нашли к 10 километровым пускам К-52. Возможно тот же метод будет использоваться, ребята наши, которые заходят в глубину 10км с трубами ПЗРК, ну будут заходить на 15 км» - делится эксперт.

Он предполагает, что перехватить модернизированные вертолеты рф не будет проблемой при определенных условиях, однако полностью бы проблем удалось бы избежать при наличии всей необходимой нам авиации. В этой есть другая проблема у ВСУ – это недостаток некоторых модификаций и некоторых позиций техники.

Эксперт также рассказал, недавно в Орехово было несколько атак, из-под Орехово в Роботино. Там было несколько успешных атак – зацепились за одну, за вторую линию траншей и дальше развиваем это наступление. Наступаем с введением дополнительных ресурсов, конечно россияне максимально противодействуют.

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