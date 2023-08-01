Вооруженные силы Украины освободили несколько ключевых населенных пункты на Временском выступе и на Запорожском направлении, а также продвинулись на Донецком направлении. Кроме того, за последние сутки было остановлено наступление россиян на Купянско-Лиманском направлении.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный и политический эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, изначально в западной прессе много спекулировали на тему украинского контрнаступления и оперировали словами о провале этого наступления. Однако, как оказалось, наступил второй этап и ВСУ показали существенные успехи.

"Как изменилась риторика, собственно, в западных СМИ. Поначалу они нагнетали истерию по поводу контрнаступления, что оно провалилось. А оказывается мы перешли не просто в контрнаступление, а освободили несколько ключевых населенных пункты, соответственно, на Времеевском выступе и на Запорожском направлении. Ну и есть продвижение по Донецкому направлению. Причем за последние сутки приостановили российское наступление на Купянско-Лиманском направлении. Это показательно, с нами начали считаться, смена риторики. А наступление то оказывается успешное. Более того, оказывается, это второй этап наступления", - говорит Дмитрий Снегирев.

При этом эксперт весьма сдержанно и даже скептично оценивает возможности Украины для деоккупации Крыма. Он напомнил, как украинцам обещали этим летом пляжный сезон в Крыму, однако, пока что этого не произошло. Поэтому прогнозы очень сдержанные.

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