Международный криминальный суд выдал Ордер на арест Путина, признав его международным преступником. Теперь Путин стал практически невыездным из России, ведь ряд стран вынуждены будут его арестовать, если он туда поедет. И он этого ужасно боится.
Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал российский политолог Аббас Галлямов.
По его словам, нет никаких доказательств, что Путин отважный человек. И об этом ярко свидетельствуют некоторые факты, например, то, что он не ездит в окопы на фронт к своим воякам, которых послал умирать.
"Полтора года уже страна воюет, ты людей отправил на смерть. Походи по окопам, по передовой. Вот Зеленский почему это может делать, а ты нет? Нет, вот ну он там максимум на 100 км от линии вот фронта может подъехать, в каком-то тыловом штабу там совещание провести. Поэтому, если нет оснований прямо в лоб говорить, что он трус, то по крайней мере нет оснований говорить, что он точно не трус. Вот это точно нельзя сказать. Доказательств, что он храбрый у нас нет" – говорит Аббас Галлямов.
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По словам политолога, раньше, 25 лет назад, Путин мог на военном истребителе вторым пилотом полететь в воюющую Чечню, он был способен на такие поступки.
"А вот сейчас заплыл жиром, обрюзг, вот он вообще из такого "викинга", которым когда-то был, превратился в такого барыгу, купца, который сидит на мешках с золотом и пытается это все сохранить и держать. В общем, ареста он конечно же опасается, поэтому он не сунуться туда, где есть хотя бы минимальная возможность того, что его арестуют. Если будет риск, он никуда вообще не поедет и будет сидеть в России", - подытожил политолог.
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