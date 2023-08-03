Эксперт рассказал, чего больше всего боится Путин, и из-за чего не покинет россию.

Международный криминальный суд выдал Ордер на арест Путина, признав его международным преступником. Теперь Путин стал практически невыездным из России, ведь ряд стран вынуждены будут его арестовать, если он туда поедет. И он этого ужасно боится.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

По его словам, нет никаких доказательств, что Путин отважный человек. И об этом ярко свидетельствуют некоторые факты, например, то, что он не ездит в окопы на фронт к своим воякам, которых послал умирать.

"Полтора года уже страна воюет, ты людей отправил на смерть. Походи по окопам, по передовой. Вот Зеленский почему это может делать, а ты нет? Нет, вот ну он там максимум на 100 км от линии вот фронта может подъехать, в каком-то тыловом штабу там совещание провести. Поэтому, если нет оснований прямо в лоб говорить, что он трус, то по крайней мере нет оснований говорить, что он точно не трус. Вот это точно нельзя сказать. Доказательств, что он храбрый у нас нет" – говорит Аббас Галлямов.

По словам политолога, раньше, 25 лет назад, Путин мог на военном истребителе вторым пилотом полететь в воюющую Чечню, он был способен на такие поступки.

"А вот сейчас заплыл жиром, обрюзг, вот он вообще из такого "викинга", которым когда-то был, превратился в такого барыгу, купца, который сидит на мешках с золотом и пытается это все сохранить и держать. В общем, ареста он конечно же опасается, поэтому он не сунуться туда, где есть хотя бы минимальная возможность того, что его арестуют. Если будет риск, он никуда вообще не поедет и будет сидеть в России", - подытожил политолог.

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