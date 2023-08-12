Российские оккупанты не могут добиться успеха на поле боя, поэтому вымещают свою злость и ярость на мирном населении, нанеся мощные ракетные удары по гражданской инфраструктуре и жилых кварталах.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал боец легиона "Свобода" Константин Денисов.

По словам военнослужащего, россияне, они не военные, они террористы, поэтому и действуют как террористы, нанося удары по мирному населению Украины.

"Да, в честном бою они проигрывают, поэтому надо как-то вымещать злобу. А то все они прикрывают отчетами, вот уже пророссийские паблики и коллаборанты написали, что якобы ракета была или по складам вооружения, или по ангарам с техникой, или по ремонтным базам. Там нет ремонтных баз, там отель, зона для отдыха, какие-то там кафешки, зеленая трава и простые гражданские люди", - говорит Константин Денисов, комментируя удар по Запорожью.

При этом военный отмечает, что кроме Запорожье, постоянно на себе русскую ярость чувствуют общины Ореховщины и Гуляйпольщины.

"Они находятся непосредственно на линии столкновения, и они ежедневно испытывают мощные авиационные бомбардировки, а также артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов", - рассказал Денисов.

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