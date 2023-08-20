Военный эксперт поделился, когда именно и планируют ли на самом деле прорыв на юге ВСУ в осенний период.

ВСУ готовят огромный прорыв на Юге осенью, такая информация начала распространяться в СМИ за границей. Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, известный военный эксперт и опытный летчик-инструктор заявил, что данный ход событий абсолютно вероятен.

Когда ВСУ продвинутся еще на несколько километров на южном направлении, приближающаяся осенняя погода уже не будет мешать нашим войскам. Даже под дождем можно будет двигаться в сторону Азовского побережья.

"Главным приоритетом сейчас является достижение железнодорожной линии между Волновахой и Токмаком, чтобы перекрыть логистический путь россиян и затруднить их дорожное движение. вигаться к Азовскому побережью можно и под дождем" - делится эксперт.



Дополнительно, у Вооруженных Сил Украины есть перспективная возможность проникнуть на север Крыма через территорию Армянска. Расстояние между Днепром в Херсонской области и Армянском составляет всего лишь 70 километров, и это достаточно преодолимое расстояние даже для танков.

По его словам, украинское контрнаступление перед зимой и самой зимой остановится, то есть период наступательный закончится. И когда это произойдет оккупанты начнут готовится возвращать ранее захваченные позиции.

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