Этот сценарий реализуется на первой и второй линиях обороны, где они направляют свои дополнительные резервы.

Требуется дополнительное время для того, чтобы Вооруженные Силы Украины (ВСУ) могли осуществить полное окружение большой группировки российских войск на южном направлении фронта. Детальнее об этом рассказал Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, известный военный эксперт и опытный летчик-инструктор.

"Возможно, это был их план — действовать вдоль линии фронта, чтобы "связать" российские войска, маневрировать, вступать в боевые столкновения, чтобы россияне были вынуждены заниматься задачей удержания украинских войск на передовой" - делится эксперт.

Этот сценарий реализуется на первой и второй линиях обороны, где они направляют свои дополнительные резервы. Кроме того, отметил военный эксперт, из Донбасса был переброшен отряд "Ахмат" под Орехово.

"Потребуется еще какое-то время, чтобы ВСУ смогли взять в полное окружение большую группировку российских войск на юге" заключил эксперт.

Также эксперт рассказал, когда ВСУ продвинутся еще на несколько километров на южном направлении, приближающаяся осенняя погода уже не будет мешать нашим войскам. Даже под дождем можно будет двигаться в сторону Азовского побережья.

"Главным приоритетом сейчас является достижение железнодорожной линии между Волновахой и Токмаком, чтобы перекрыть логистический путь россиян и затруднить их дорожное движение" - делится эксперт.

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