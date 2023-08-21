В настоящее время Вооруженные Силы Украины (ВСУ) активно расширяют свои позиции в зоне Клещеевки. В то же время около населенного пункта Курдюмовка идет продолжение стратегии обеспечения контроля. Александр Коваленко, военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" рассказал о продвижениях на фронте за последние дни.

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"С учетом имеющихся сил и ресурсов, оккупанты предпринимают контратаки. Они даже направляют танки в бой в направлении Клещеевки. Сопротивляясь всеми силами, враг пытается вернуть этот населенный пункт под свой контроль. Контроль южного входа в Бахмут и создание пути на Горловку — это уже открывает путь к важной трассе" - делится эксперт.

На данный момент ВСУ занимают оборонительные позиции, вынуждая российские силы исчерпывать свои ресурсы. Когда это будет достигнуто, украинские вооруженные силы планируют возобновить контратаки.

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Также эксперт ранее подедился, в районе Бахмута имеется значительное военное присутствие оккупантов и ресурсы, способные противостоять наступлению со стороны ВСУ. Северные районы города сосредоточили большое количество российских подразделений.

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