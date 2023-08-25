На данный момент то количество сил средств, которые есть на восточном направлении, там их достаточно для ведения активной обороны.

В данный момент нельзя просто ослабить одно направление, усилив другое без потери территории сейчас, особенно по восточному флангу. Это связано с тем, что рф там собрана целая группировка, больше сотни тысяч человек и как только мы двинем хотя бы одну группу оттуда, они начнут движение и выполнят задачу выхода на границы Луганской и Донецкой области в том числе.

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан поделился в интервью о деталях происходящего на передовой.

«На данный момент то количество сил средств, которые есть на восточном направлении, там их достаточно для ведения активной обороны, причём это активная оборона особенно в районе Бахмута приводит ещё и к положительной динамике движения наших войск. Ну это всё равно активное оборудование, это не наступательные действия.

Мы удерживаем лучшие рубежи в районе Бахмута, расширяемся в сторону Горловки на юг от Бахмута. Ну и Луганское направление… есть там мощная группировка россиян, но мы удерживаемся. А вот на Запорожском нам просто не хватает техники боеприпасов, артиллерии» - поделился эксперт.

Эксперт ранее рассказал, что в результате взрыва была уничтожена российская зенитно-ракетная система.

Этот комплекс был самым распиаренным у россиян, С-400 был поражен с помощью ракеты, которую в принципе они должны были перехватить и уничтожить. То есть это доказывает, что очередной пиар рф не имел смысла.

Последние новости Украины:

Ситуация возле Бахмута – ВСУ окружают город.

Также сообщалось, что украинская земля вздрогнула от новых авиаударов.

Кроме того, Politeka.net писала, что разоблачен очередной предатель Украины - кем он оказался.