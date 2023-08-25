В данный момент нельзя просто ослабить одно направление, усилив другое без потери территории сейчас, особенно по восточному флангу. Это связано с тем, что рф там собрана целая группировка, больше сотни тысяч человек и как только мы двинем хотя бы одну группу оттуда, они начнут движение и выполнят задачу выхода на границы Луганской и Донецкой области в том числе.

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан поделился в интервью о деталях происходящего на передовой.

Работино, фронт, поле боя

«На данный момент то количество сил средств, которые есть на восточном направлении, там их достаточно для ведения активной обороны, причём это активная оборона особенно в районе Бахмута приводит ещё и к положительной динамике движения наших войск. Ну это всё равно активное оборудование, это не наступательные действия.

Мы удерживаем лучшие рубежи в районе Бахмута, расширяемся в сторону Горловки на юг от Бахмута. Ну и Луганское направление… есть там мощная группировка россиян, но мы удерживаемся. А вот на Запорожском нам просто не хватает техники боеприпасов, артиллерии» - поделился эксперт.

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Эксперт ранее рассказал, что в результате взрыва была уничтожена российская зенитно-ракетная система.

Этот комплекс был самым распиаренным у россиян, С-400 был поражен с помощью ракеты, которую в принципе они должны были перехватить и уничтожить. То есть это доказывает, что очередной пиар рф не имел смысла.

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