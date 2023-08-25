Военный эксперт проанализировал ситуацию на фронте и рассказал о критически важных для нас направлениях.

Впереди Вооруженные силы Украины ждут очень серьезные бои. Определяющими для нашего дальнейшего наступления сейчас являются Бердянское и Запорожское направления.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, и на Бердянском и на Запорожском направлениях возможен прорыв обороны российских оккупантов.

"Впереди еще очень серьезные бои но то, что мы имеем на сегодняшний день, как на Бердянском, так и на Запорожском направлениях, это определяющее, собственно, для последующих боевых действий. И прорыв что на одном, что на другом направлении, или, кто знает, возможно противник рискнет перевести свои подразделения с других направлений и обнажить фронты, позволит нам в неожиданном месте прорвать оборону противника и обрушить фронт на этом направлении", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает эксперт, именно Запорожское и Бердянское направления сейчас критически важны для Вооруженных сил Украины.

"Именно поэтому сейчас и Запорожское, или Мелитопольское другими словами направление, и Бердянское направление, являются критически важными для всей оперативно-стратегической ситуации на южном фронте", - подытожил Сергей Грабский.

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