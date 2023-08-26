Выступление Путина по видеосвязи на саммите БРИКС, который проходил в ЮАР уже обрастает слухами и закулисными разговорами. Тем временем отсутствие лично Путина и номинальное присутствие вместо него Лаврова вызывает много вопросов.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, отсутствие Путина на саммите в целом подчеркивает одну очень важную тенденцию, о которой уже давно говорят – он просто боится и еще больше углубляется в своей изоляции от мира.

"Путин никуда не уезжает – он абсолютный трус, сидящий у себя там, не знаю, в бункере, не в бункере, время от времени он там на солнце вылезает, но это в последнее время все реже происходит. И соответственно все его заявления, все его так называемые участия в каких-то мероприятиях, ну есть не ничем иным, как постановкой", - говорит Игорь Рейтерович.

По его словам, такая изолированность Путина может говорить и о его проблемах со здоровьем. Но главная причина, скорее всего в его трусости.

"Я думаю, что главная причина – это та паранойя, которая просто у него усиливается, и его желание максимально себя изолировать от внешнего мира. Ну и в том числе от неприятных новостей, которые из этого внешнего мира постоянно к нему приходят", - говорит политолог.

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