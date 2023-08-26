Выступление Путина по видеосвязи на саммите БРИКС, который проходил в ЮАР уже обрастает слухами и закулисными разговорами. Тем временем отсутствие лично Путина и номинальное присутствие вместо него Лаврова вызывает много вопросов.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал политолог Игорь Рейтерович.
По его словам, отсутствие Путина на саммите в целом подчеркивает одну очень важную тенденцию, о которой уже давно говорят – он просто боится и еще больше углубляется в своей изоляции от мира.
"Путин никуда не уезжает – он абсолютный трус, сидящий у себя там, не знаю, в бункере, не в бункере, время от времени он там на солнце вылезает, но это в последнее время все реже происходит. И соответственно все его заявления, все его так называемые участия в каких-то мероприятиях, ну есть не ничем иным, как постановкой", - говорит Игорь Рейтерович.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Поезд сошел с путей, "Укрзализныця" срочно меняет маршруты: подробности ЧП
Страшные пожары вспыхнули после новых авиаударов и обстрелов: от домов ничего не осталось
Все изуродовано и разбито: россияне подло атаковали ракетой и накрыли жилые дома "Градом"
Убийство Пригожина: в России начинается борьба за власть, эксперт обратил внимание на интересную деталь
По его словам, такая изолированность Путина может говорить и о его проблемах со здоровьем. Но главная причина, скорее всего в его трусости.
"Я думаю, что главная причина – это та паранойя, которая просто у него усиливается, и его желание максимально себя изолировать от внешнего мира. Ну и в том числе от неприятных новостей, которые из этого внешнего мира постоянно к нему приходят", - говорит политолог.
Последние новости Украины:
Напомним, Обостренная ситуация на Купянском направлении: эксперт рассказал, как могут развиваться события.
Как сообщала Politeka, Ввести ротацию в ТЦК: львовские депутаты обратились к Зеленскому и Залужному.
Также Politeka писала, что Угроза на Сумщине: российские ДРГ постоянно пытаются перейти границу, какая там ситуация.