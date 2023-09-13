В настоящее время все усилия противника направлены в сторону Горловки, рассказал военный эксперт.

Значительная часть территорий Клещеевки и Андреевки находится под контролем украинских вооруженных сил. Военный эксперт и бывший полковник Вооруженных Сил Украины, Роман Свитан рассказал детальнее о ситуации.

Возможно, в некоторых районах все еще есть улицы, где оккупанты сохраняют свою присутствие, но это связано с тем, что им трудно покинуть эти районы.

"Любые попытки перемещения оккупационных сил останавливаются нашей артиллерией. Поэтому в ближайшем будущем российские войска, оказавшиеся в такой оперативной изоляции, будут уничтожены или захвачены в плен.

Эти события имеют место в районе Клещеевки и Андреевки, и в настоящее время все усилия противника направлены в сторону Горловки" - делится эксперт.

Также эксперт добавил сейчас важно достичь железнодорожной линии в районе Токмака через Волноваху, что будет считаться успешным развитием событий на юге. После этого ВСУ смогут контролировать сухопутные маршруты, ведущие к городам Бердянск и Токмак, а также Ростов и Мелитополь.

Выполнение этой задачи позволит создать ситуацию, в которой у российских военных будут серьезные проблемы с поставкой топлива и боеприпасов, что затруднит их ведение боевых действий

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