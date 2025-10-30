Военнослужащий ВСУ Миро Ванадзе рассказал, что россия превратила Грузию в один из своих регионов, там правят ставленники кремля, против которых почти уже год грузины выходят на протесты, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам гостя программы, многие украинцы, которые глубоко не разбираются в вопросе, думают, что грузинские политики хотят к россии, но это не так на самом деле, просто в парламенте Грузии 89 депутатов – не грузины, а российские политики.

«Бидзина Иванишвили (ред. – основатель партии «Грузинская мечта») – это грузинский Янукович. Человек, который родился в Грузии, вырос в россии, заработал большие деньги в россии, имел несколько процент от «Газпрома». Это ставленник кремля, который берет сценарий у ФСБ, у кремля. Мы не можем ожидать другой политика от ставленников кремля», – подчеркивает Миро Ванадзе.

россия, констатирует он, превратила Грузию в один из своих регионов, Грузия ничем не отличается от Чечни, от Дагестана и других марионеток. В Чечне у Кадырова, рассказывает военнослужащий, есть своя криминальная группировка, которая грабит и убивает, а мэр Тбилиси Каха Каладзе ничем не отличается от Кадырова, у него такая же криминальная группировка, которая грабит грузинский народ, то есть этот человек занимается российской политикой и продвигает российское влияние.

«Но я скажу так, Каха Каладзе, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и все остальные ставленники путина – это не лицо грузинского народа. Грузинский народ почти год продолжает митинги и протесты на проспекте Руставели в Тбилиси и в других больших городах – Батуми, Зугдиди, Кутаиси. Грузинский народ никогда не откажется от своей цели – это Евросоюз. Рано или поздно мы вернемся в Европу, а эти ставленники кремля понесут наказание за предательство национальных интересов», – заключает Миро Ванадзе.

