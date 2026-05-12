Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що перемир’я, на яке так покладав надії Трамп, закінчилось, а з ним і всі надії на успіх посередницьких зусиль США, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, перемир’я й так було умовним, не фіксувалось лише значної кількості ударів вглиб, але вночі 12 травня атаки відновились. Виходить так, пояснює він, що путін проігнорував прохання Трампа, який сподівався, що припинення вогню продовжиться. До того ж, додає експерт, Буданов заявив, що розмова між Зеленським і путіним не станеться раптово, і що Київ відкритий до реального дипломатичного процесу, якщо москва демонструватиме готовність до серйозних переговорів, але москва нічого не демонструє.

«Треба говорити чесно, що цей перемовний формат, цей етап переговорів варто вважати закритим. Він не спрацював повною мірою. Очевидно, що США не виступили дієвим посередником, таким, яким мали би бути фактично. США не просто підігрували росії, а й не чули українські умови», – стверджує Олександр Мусієнко.

New York Times, The Economist, Financial Times, підкреслює він, в унісон пишуть, що Україна може перехоплювати ініціативу на фронті, що російський весняний наступ провалився, що наші удари успішні. За словами експерта, цього не можна було ігнорувати, підігрувавши москві.

«Тому, виходячи із того, що ми бачимо позицію США, яка все більше зайняла одну сторону, ну, що нам робити далі? Воювати за цих умов до тих пір, поки ми не продемонструємо і не скажемо, що стоп, ось наші вимоги. Не давати розхитати і порушити нашу єдність зсередини. Це теж зараз принципово важливо – втримати ситуацію під контролем», – підсумовує Олександр Мусієнко.

