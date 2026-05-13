Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що росія не очікувала такого спротиву з боку України, а Трамп не може допомогти, тому путін думає, чи закінчувати війну, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«путін усе бачив по-іншому. Його картинка світу зламалась, тому що руйнується світовий порядок, вже немає такого, щоб так звані великі держави могли нав'язати свою волю меншим державам, що зустрілися на Алясці і вирішили. Ні, цей шаблон зламаний. Зламаний зокрема і на прикладі Ірану. Попри все, США та Ізраїль не можуть на сьогодні повною мірою нав'язати умови Ірану, тому США розглядають варіант відновлення ударів по Ірану, про що пише CNN. Тобто путін розраховував, що Трамп – його шанс, вони зараз домовляться, Україна буде вимушена виконати все під тиском. Не спрацювало це, скільки б Лавров не апелював до духу Аляски», – пояснює Олександр Мусієнко.

За його словами, уявлення Трампа і путіна про міжнародну політику базуються на тому, що великі держави все вирішують, вони би так і хотіли, але не виходить, а Україна демонструє суб’єктність. До того ж, додає експерт, у противника величезні втрати, вони не очікували такого технологічного прориву України у дронах, не думали, що на росію полетять ракети, а Захід введе санкції.

«путін поки йде за інерцією, по накатаній. путін не має остаточного рішення, що робити далі у війні. Ну, давайте повоюємо, раптом щось трапиться, раптом все ж таки Трамп натисне на Україну, раптом вдасться Україну зсередини дестабілізувати. От на це він покладається. Тобто давайте продовжувати, можливо, дотиснемо Україну», – стверджує Олександр Мусієнко.

Однак, констатує він, остаточного рішення у путіна немає, тому починається дискусія про можливе швидке закінчення війни, але найближчим часом ми побачимо наміри путіна. Да того ж, додає експерт, путін часто прямолінійно каже про свої наміри, принаймні щодо війни, адже і напередодні вторгнення була медійна підготовка.

Як повідомляла Politeka, Галлямов розповів про настрої усередині росії: «путін перестав бути аксіомою».

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розповів, хто насправді качає тему мігрантів в Україні: «Суто російська розкрутка».