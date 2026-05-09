Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що візит Умєрова у Маямі навряд відновить переговорний трек, росіяни його зупинили, а США сконцентровані на Близькому Сході, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, голова української переговорної групи Умєров відправився до США на зустріч із Віткоффом, а президент дав йому 3 завдання: обмін полоненими, активізація дипломатичного процесу і конкретні безпекові доручення щодо співпраці із США. Щодо останнього, можливо, міркує він, йдеться про розвиток ринку озброєнь.

«Перемовини вже приречені? Ви бачите, що розсипається цей перемовний формат. росія ставить ультиматум: виходьте з Донеччини, тільки тоді цей процес продовжимо. Тобто намагаються тиснути на нас, маніпулювати, але про остаточний вихід з перемовного процесу не говорять. Трамп поки не коментував це питання. Цікаво, взагалі ніхто не коментував. Що американці щодо цього думають? Чи, можливо, це якась таємна домовленість між росіянами і американцями: росія робить заяву, а США роблять вигляд, що її не помітили. А не дуже вони помічають, тому що на Близькому Сході неспокійно», – коментує Олександр Мусієнко.

Іран, розповідає він, атакував американські кораблі в Ормузькій протоці, перемир’я порушене, і тепер, ймовірно, війна відновиться. За словами експерта, Іран може почати бити по нафтовій інфраструктурі країн Перської затоки, по американській військові базі, по Ізраїлю, тобто виклики зберігаються.

«З цього всього розуміємо, що увага США зараз повертаються на Близький Схід. І в цей момент у москві вирішили зробити фінт вухами, спробувати зманіпулювати, натиснути, сказати з позиції сили, що зупиняють перемовини. Значить, нам потрібно бити далі, потрібно змушувати ворога, тому що перемовини під питанням. І, знову ж таки, чи будуть виконувати надалі США свою функцію посередника? Питання залишається відкритим. Насправді, можливо, доведеться шукати іншого», – підсумовує Олександр Мусієнко.

