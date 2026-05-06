Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що після того, як перемир'я на 6 травня зірвалося, багато хто зрозумів, що парад у москві під загрозою, адже Україна діятиме симетрично, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, у кремлі заявили, що у разі зриву їхнього перемир'я на святкування 9 травня по центру Києва буде завдано удару у відповідь. Тільки ось, наголошує він, центр Києва росіяни обстрілюють уже 4 роки і кілька місяців щодня, тобто виходить, ми їм завжди заважали проводити парад самим своїм існуванням. Проте, констатує експерт, українське керівництво дуже винахідливо відповіло на ці погрози.

«росіяни показують із себе якихось сильних і страшних. Але на п'ятий рік страху немає. Залякати вони нас уже не можуть. Показують сильних. Ну, ніби результат ми бачимо. І ось у них жодної іншої карти немає. У них, окрім цієї козирної шістки, нічого немає в запасі. Трампу треба розповісти, що у них лише козирна шістка. Це я про путіна. Він все-таки поки що козирний, але шістка. І іншого в них нічого немає. А Зеленський виступив із альтернативною відповіддю, чим, звичайно, мені здається, здивував навіть європейців», – коментує Михайло Шейтельман.

У відповідь, розповідає він, Зеленський оголосив перемир'я в ніч на 6 травня, заявивши, що з цього моменту Україна діятиме симетрично, тобто від цього залежить доля проведення параду 9 травня. І найцікавіше, наголошує експерт, те, що російські z-канали це зрозуміли, вони справді писали, що треба перестати стріляти, щоби парад спокійно пройшов.

«А першим зрозумів, що пахне смаженим, Фіцо, прем'єр Словаччини. Будучи у Вірменії, він раптом зрозумів, що якось це не комільфо. Тобто навколо пристойні люди, Макрон грає на піаніно, всім весело, все добре, а Фіцо псує бал тим, що поїде до росії. Усі такі: «Ти ось у це болото зібрався? Ти що, зовсім дурний?». Але він заявив, що з путіним зустрінеться, квіточки росіянам покладе, а на парад не піде, бо це військовий захід», – розповідає Михайло Шейтельман.

