Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що під час масованих обстрілів росія не може вийти на попередню кількість ракет, отже, її спроможності зменшуються, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Про цю атаку, яку росія завдала. Те, що вони накопичували… Я вам скажу, що росія не вийшла за межі середніх показників по ракетах. Це тенденція. Тобто ми уже не бачимо обстрілів України, коли доходить до 100 ракет або навіть більше. Хочу нагадати, що ще у 2022-2023 роках такі обстріли були, навіть на початку 2024-го. Але тенденції до збільшення немає. Попри все виробництво, попри те, що вони накопичують, не видно, щоби навіть за умов режиму так званого перемир'я росія не змогла накопичити для удару близько 100 ракет», – стверджує Олександр Мусієнко.

Не може, констатує експерт, росія вийти на попередню інтенсивність обстрілів, ми бачимо перельоти старих іржавих Ту-22, піднімають Ту-95, Ту-160, але ресурс фактично вичерпується. Так, додає він, росії вдається накопичувати дрони, але ми збиваємо 93%, як показала статистика під час останнього масованого обстрілу, а ось із ракетами проблеми очевидні.

Попри те, підкреслює експерт, що російська військова промисловість працює, інтенсивність обстрілів не вдається відновити ще й через операцію «Павутина» у червні 2025 року, яка зменшила кількість ракетоносіїв. По-друге, додає він, Сили оборони систематично завдають ударів по військових об’єктах рф, які долучені до виробництва ракет і дронів.

«Як наслідок – зменшуються спроможності агресора. Звичайно, якби ще не допомога Китаю, ці спроможності би ще значно зменшилися. Але станом на зараз бачимо, що здатні ударами по об'єктах ВПК зменшувати спроможності ворога з виробництва ракет. Це насправді хороша тенденція, на яку варто звернути увагу», – підсумовує Олександр Мусієнко.

