Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що кремль не перестає погрожувати Україні ударом у разі зриву параду 9 травня, а ось прості росіяни вирішили взагалі сховатися від цього всього у Білорусі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

росія порушила режим тиші, який призначив Зеленський, а тому, констатує експерт, отримала відповідь від України, і ось уже напередодні параду 9 травня, а вони далі погрожують. Захарова, розповідає він, заявила, що, якщо 9 травня під час святкування буде атака, то росія завдасть удару у відповідь по центру ухвалення рішень, але з першого разу її ніхто не почув, тому через кілька годин вийшла наступна заява МЗС рф із закликом серйозно поставитися до попередження, і далі знову погрози.

«Тобто з них так довго сміялися, що вони за кілька годин кажуть: «Ні, ви, будь ласка, серйозно, не треба з нас реготати». Та ми не регочемо, ми знаємо, що ви вбивці, що ви обов'язково якийсь удар завдасте. Дозволити вам помаршувати, поповзати Червоною площею? Вони все одно стрілятимуть, яка різниця? Вони вже п'ятий рік стріляють. Вам дозволяли повзати минулого року, дозволяли повзати позаминулого. Ви що, перестали стріляти? Ні, не припинили», – коментує Михайло Шейтельман.

А ось самі росіяни, зазначає він, перебувати у москві бояться, молодь на ці їхні так звані святкові дні виїжджає масово з росії, розуміючи, що обстріл буде десь там. У цивілізовані країни, розповідає експерт, росіян не пускають, до Китаю далеко, тому на свята вони біжать до Білорусі, адже там можна користуватися мобільним інтернетом, ходити у звичні магазини та кафе, які в росії позакривалися.

«Найсмішніше, що на 9 травня у Мінську буде парад перемоги, і Мінську ми нічого робити не будемо, ми ж зараз з ними не в стані війни, допоки Лукашенко не надумав щось змінювати. Ось так цікаво знайшли собі місце для біженства. росіяни біжать до Білорусі. До речі, потім ще надійшла ріелторська новина, що попит росіян на купівлю житла в Мінську зріс за рік на 10-15%. Тобто вони не лише їдуть сховатися конкретно на час перемоги, а взагалі вирішили, що настав час валити до Білорусі», – підсумовує Михайло Шейтельман.

