Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що еліти незадоволені путіним, тому він почав їх заспокоювати, заявив, що український конфлікт наближається до завершення, але це не означає кінець війни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Мирна риторика росіян, на мою думку, взагалі не випадкова. Останній місяць-півтора ми з вами говорили і про Ремесло, і про Вікторію Боню, і про всіх цих військових блогерів, які раптом стали антивоєнними, і про Симоньян, яка раптом заспівала про наступника путіна. Дивлячись на все це, я казав, що у путіна проблема, що його заганяють. путін, звичайно ж, не збирається здаватися цим людям. Він збирається знайти рішення, вихід із ситуації. І я думаю, це була спроба виходу із ситуації. путін вирішив стати миротворцем, змінити імідж», – міркує Михайло Шейтельман.

Раніше, нагадує він, путін був воякою, ходив у військовій формі, потім зник на 4 місяці, еліта почала його критикувати, а тепер путін вирішив стати миротворцем і заговорив абсолютно по-іншому. Спочатку, констатує експерт, путін випрошував перемир'я 9 травня, потім сказав, що готовий зустрітися з паном Зеленським, який уже, схоже, не нелегітимний, для підписання договору, вже і з ЄС хоче вести переговори, і сказав, що український конфлікт закінчується.

«Ви думаєте, він хоче миру? Ні, звісно. Це спроба вильнути задом перед своєю елітою, показати еліті, що вже ніхто нікуди не воює, путін йде домовлятися, мовляв: «Ви що до мене пристали? Що ви мене поливаєте у всіх соцмережах? Я ж не за війну сам. Я проти війни. Я вже все, я вже майже домовився із Зеленським, майже домовився зі Шредером. Подивіться, ось уже три дні перемир'я було. Я ж про все домовився. Це ж я все зробив, хлопці». Це ідея путіна, як зіскочити не з війни, а з наїздів усередині країни. Це його маневр», – пояснює Михайло Шейтельман.

Тільки ось, попереджає експерт, якщо еліти, оточення, ця внутрішня опозиція зараз погодиться з усім, дадуть путіну карт-бланш, шанс вести переговори, щоб закінчити війну, а вони, найімовірніше, погодяться, то путін їх усіх прибере просто.

