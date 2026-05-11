Про це він розповів у своєму блозі.
«Мирна риторика росіян, на мою думку, взагалі не випадкова. Останній місяць-півтора ми з вами говорили і про Ремесло, і про Вікторію Боню, і про всіх цих військових блогерів, які раптом стали антивоєнними, і про Симоньян, яка раптом заспівала про наступника путіна. Дивлячись на все це, я казав, що у путіна проблема, що його заганяють. путін, звичайно ж, не збирається здаватися цим людям. Він збирається знайти рішення, вихід із ситуації. І я думаю, це була спроба виходу із ситуації. путін вирішив стати миротворцем, змінити імідж», – міркує Михайло Шейтельман.
Раніше, нагадує він, путін був воякою, ходив у військовій формі, потім зник на 4 місяці, еліта почала його критикувати, а тепер путін вирішив стати миротворцем і заговорив абсолютно по-іншому. Спочатку, констатує експерт, путін випрошував перемир'я 9 травня, потім сказав, що готовий зустрітися з паном Зеленським, який уже, схоже, не нелегітимний, для підписання договору, вже і з ЄС хоче вести переговори, і сказав, що український конфлікт закінчується.
«Ви думаєте, він хоче миру? Ні, звісно. Це спроба вильнути задом перед своєю елітою, показати еліті, що вже ніхто нікуди не воює, путін йде домовлятися, мовляв: «Ви що до мене пристали? Що ви мене поливаєте у всіх соцмережах? Я ж не за війну сам. Я проти війни. Я вже все, я вже майже домовився із Зеленським, майже домовився зі Шредером. Подивіться, ось уже три дні перемир'я було. Я ж про все домовився. Це ж я все зробив, хлопці». Це ідея путіна, як зіскочити не з війни, а з наїздів усередині країни. Це його маневр», – пояснює Михайло Шейтельман.
Тільки ось, попереджає експерт, якщо еліти, оточення, ця внутрішня опозиція зараз погодиться з усім, дадуть путіну карт-бланш, шанс вести переговори, щоб закінчити війну, а вони, найімовірніше, погодяться, то путін їх усіх прибере просто.
Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що весь цивілізований світ не святкує, а вшановує пам'ять кровопролитної Другої світової війни.
Також Politeka писала, що Скороход пояснила, як українці голосують на виборах: «Ми завжди обираємо емоції».