Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що росія посилює свою активність в арктичному регіоні, тож НАТО має готуватись до війни за Арктику, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, росія розпочала реконструкцію авіабази «Североморск-3» і аеропорту «Петрозаводск», це частина плану розвитку аеродромної мережі ЗС рф в арктичному регіоні до 2030 року. Окрім того, продовжує він, росіяни мають побудувати ще 2 аеродроми і реконструювати 7, щоб вони приймали всі типи літаків дальньої транспортної і морської авіації на островах арктичних архіпелагів.

«Нагадаю, що на початку 2026 року у щорічному звіті з оцінки загроз Служба безпеки Норвегії заявила, що протягом вже цього року очікує суттєвого посилення російської шпигунської та диверсійно-підривної активності на її території, а також в арктичному регіоні. Так само є прямі загрози і для Фінляндії. Тобто видно, що посилюється російська військова активність вздовж північного флангу НАТО, яка може свідчити про підготовку певних планів війни за Арктику», – попереджає Олександр Мусієнко.

Тому, стверджує він, НАТО потрібна Україна, зараз триває процес прийняття цього факту, зрештою, всі країни-члени погодяться. А військові у штабах, підкреслює експерт, вже це розуміють, вони вже комунікують з Україною щодо співпраці, вони потребують українського досвіду, вони хочуть у нас вчитися, бо росія готує агресію не тільки проти країн Балтії і Польщі, а й проти Фінляндії, проти країн Скандинавії, північної Європи.

«І на тлі глобального потепління арктичний морський шлях може набувати все більшої стратегічної значимості. Це ідея-фікс путіна – кинути виклик маршруту через Суецький канал, намагатися отримати контроль над цим шляхом міжнародного судноплавства і брати з цього серйозну оплату. Тому зрозуміло, чому НАТО має об'єднатися з Україною, щоб спільно протидіяти», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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