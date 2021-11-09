Политолог Максим Яли рассказал об оспаривании решения администрации президента США касающееся обязательной вакцинации работников частных компаний.

Об этом стало известно из его программы «Контрольный удар».

«Кстати, 6 ноября Федеральный апелляционный суд пятого округа США приостановил действие распоряжения администрации президента США Джо Байдена, обязывающего сотрудников частных компаний, где работает более ста человек, вакцинироваться или проходить еженедельное тестирование на коронавирус», - отметил Яли.

Он рассказал, что суд, находящийся в Новом Орлеане, принял такое решение ввиду серьезных законодательных и конституционных вопросов после того, как получил иски от десятков компаний. Политолог добавил, что, по мнению истцов, исполнительная власть США не имеет права обязывать сотрудников к вакцинации, а в случае отказа от прививки – лишать их работы.

По словам Яли, по меньшей мере в 27 штатах подали соответствующие иски в суд, а также против обязательной вакцинации выступили в прокуратурах штатов Техас, Луизиана, Юта и Южная Каролина. Он отметил, что, по мнению генерального прокурора Луизианы Джеффа Лэндри, решение суда помешает президенту Джо Байдену продолжать реализовывать намерения.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что мы становимся свидетелями формирования совершенно иной социально-политической системы мира.

Также Politeka писала, что Балашов поразмыслил, как идея гражданских прав функционирует в ситуации с вакцинацией.