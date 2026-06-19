Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що європейці на саміті G7 дали Трампу гарну ідею – продати Україні ліцензії на Patriot, і він схильний погодитися, а відповідь дізнаємось вже на саміті НАТО, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, одна з інтриг цього саміту G7 – це пропозиція європейців, щоб США надали Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. Тобто, пояснює він, суть у тому, що самі США не встигають виготовляти ці ракети, а Україна готова купувати більше, тому можна дати нам ліцензію, ми самі все зробимо.

«І мені здається, що сьогоднішній Трамп у сьогоднішній обстановці, коли загалом, напевно, Трамп зневірився домовитися з путіним, тобто він зневірився перевести путіна на свій бік, може продати ліцензію. Ось він може продати ліцензію», – стверджує Михайло Шейтельман.

За словами експерта, не обов'язково це називатиметься так, що США продали Україні ліцензію, тим паче, що ліцензії продаються не державам, а компаніям. Тобто, пояснює він, можна собі уявити, що німецька Rheinmetall, шведська Saab та українська та Fire Point засновують щось спільне, і туди дається ліцензія, тобто все під контролем і німців, і шведів, а реально будують ракети українці десь у Швеції. Ось у це, наголошує експерт, можна повірити, і це станеться в дуже найближчому майбутньому.

«У цю конструкцію я готовий повірити. Тим паче, що на виставці у Франції показували якісь верстати для виробництва. Думаю, що там були ось ці хлопці, міністри оборони якісь, українці і європейці з НАТОвськими могли все це обговорювати. І ось якраз у цьому питанні просування може бути на саміті НАТО 7 липня», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман заявив, що угода США з Іраном якась незрозуміла, а Ліван з Ізраїлем, схоже, воюватимуть далі.

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