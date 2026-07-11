Переселенцам предоставляют жилье, трудоустраивают, предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге.

В Кривом Роге ВПЛ и пенсионеры имеют возможность получить бесплатные продуктовые наборы благодаря деятельности гуманитарной организации «ВПЛ Украины», сообщает Politeka.net.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте общественной организации.

ОО «ВПО Украины» в сотрудничестве с местными властями, представителями бизнеса и общественности, международными благотворительными и финансовыми организациями обеспечивает переселенцам достойную жизнь: предоставить жилье, трудоустроить, предоставить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге.

Гуманитарный центр расположен по адресу: улица Героев АТО, 30-А. Прием посетителей осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. В субботу работает с 10 до 13, а в воскресенье центр закрыт.

В рамках гуманитарной поддержки, с участием партнерских благотворительных фондов, переселенцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, получают продуктовые наборы, а также моющие и гигиенические средства первой необходимости. .

Важным направлением работы является юридическое сопровождение. Для украинцев организуют профессиональные консультации, в ходе которых юристы разъясняют вопросы, связанные со статусом переселенца, порядком оформления документов, получением государственных выплат и социальных гарантий. В случае необходимости предоставляется помощь в восстановлении утраченных документов и защите прав граждан.

Также украинцам обеспечивается неизменная информационная поддержка. Они получают актуальные разъяснения об изменениях в законодательстве, информацию о государственных и международных программах в сфере образования, трудоустройства и социальной защиты, а также доступ к цифровым сервисам и полезным онлайн-инструментам, упрощающим процесс интеграции в общину.

Особое внимание организация уделяет содействию трудоустройству. Консультанты помогают в поиске вакансий, информируют о программах занятости, объясняют особенности трудового законодательства и сопровождают переселенцев на всех этапах — от составления резюме до адаптации на новом рабочем месте.

Специалисты центра также поддерживают решение жилищных вопросов. Они помогают в поиске временного или постоянного жилья, координируют размещение в центрах компактного проживания и предоставляют информацию о доступных государственных и международных жилищных программах.

Кроме того, организация уделяет внимание медицинской и оздоровительной поддержке. Для переселенцев проводят учебные мероприятия по оказанию медицинской помощи, организуют тренинги, направленные на сохранение физического и психологического здоровья, а также информируют о программах бесплатного обеспечения медикаментами и доступе к медицинским услугам.

Источник: «ВПО України»

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