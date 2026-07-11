Переселенцям надають житло, працевлаштовують, надають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі.

У Кривому Розі ВПО та пенсіонери мають можливість отримати безкоштовні продуктові набори завдяки діяльності гуманітарної організації «ВПО України», повідомляє Politeka.net.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті громадської організації.

ГО «ВПО України» у співпраці з місцевою владою, представниками бізнесу і громадськості, міжнародними благодійними й фінансовими організаціями забезпечує переселенцям гідне життя: надати житло, працевлаштувати, надати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі.

Гуманітарний центр організації розташований за адресою: вулиця Героїв АТО, 30-А. Прийом відвідувачів здійснюється з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00. У суботу працює з 10 до 13, а у неділю центр закритий.

У межах гуманітарної підтримки, за участі партнерських благодійних фондів, переселенці, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримують продуктові набори, а також мийні й гігієнічні засоби першої необхідності.

Важливим напрямом роботи є юридичний супровід. Для переселенців організовують професійні консультації, під час яких юристи роз’яснюють питання, пов’язані зі статусом переселенця, порядком оформлення документів, отриманням державних виплат і соціальних гарантій. У разі потреби надається допомога у відновленні втрачених документів та захисті прав громадян.

Також переселенцям забезпечується постійна інформаційна підтримка. Вони отримують актуальні роз’яснення щодо змін у законодавстві, інформацію про державні та міжнародні програми у сферах освіти, працевлаштування і соціального захисту, а також доступ до цифрових сервісів і корисних онлайн-інструментів, які спрощують процес інтеграції у громаду.

Окрему увагу організація приділяє сприянню працевлаштуванню. Консультанти допомагають з пошуком вакансій, інформують про програми зайнятості, пояснюють особливості трудового законодавства та супроводжують переселенців на всіх етапах — від складання резюме до адаптації на новому робочому місці.

Фахівці центру також підтримують у вирішенні житлових питань. Вони допомагають із пошуком тимчасового або постійного житла, координують розміщення у центрах компактного проживання та надають інформацію про доступні державні й міжнародні житлові програми.

Крім того, організація приділяє увагу медичній та оздоровчій підтримці. Для переселенців проводять навчальні заходи з надання домедичної допомоги, організовують тренінги, спрямовані на збереження фізичного та психологічного здоров’я, а також інформують про програми безоплатного забезпечення медикаментами та доступ до медичних послуг.

Джерело: «ВПО України»

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