Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предусмотрена в рамках государственной программы «Теплая зима».

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье будет предоставляться в виде единовременной выплаты в зимний период, сообщает Politeka.

Правительство планирует оказать эту денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье ежегодной. На реализацию программы государство хочет направить более 4,3 миллиарда гривен и оказать поддержку около 660 тысяч семей по всей стране.

Размер выплаты – 6 500 гривен на одно домохозяйство. Эти средства должны частично компенсировать рост расходов в холодный период, когда семьи вынуждены больше тратить на отопление, электроэнергию, газ и повседневные нужды.

Как и в прошлом году, помощь будет целевая, однако перечень разрешенных расходов останется достаточно широким. Основную часть получателей будут составлять дети из социально уязвимых категорий.

Речь идет о детях из малообеспеченных семей, из семей внутренне перемещенных лиц, а также о тех, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Отдельно учтены дети сироты и дети с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях и детских домах семейного типа. Именно на эту категорию приходится самая большая часть финансирования.

Также денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предусмотрена для уязвимых взрослых. К этой группе относятся внутренне перемещенные лица с инвалидностью первой группы, а также одинокие пожилые люди, получающие прибавку по уходу.

Механизм выплаты очень упрощен. Тем, кто уже получает соцпомощь в определенных категориях, не нужно подавать заявления или обращаться в учреждения.

6500 гривен автоматически поступят главе домохозяйства от Министерства социальной политики на специальный социальный счет или на «Дія.Картку».

