Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области дополняются другими видами поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляет гуманитарная инициатива «Гостиная Хата» для социально уязвимых жителей региона, сообщает Politeka.net.

Информацию о порядке получения обнародовали на официальной Facebook -странице организации. Там указано, что каждый день формируют до полусотни продовольственных наборов.

Первоначально поддержку получают граждане, недавно прибывшие в регион. Для этой группы предусмотрена одна выдача ежемесячно в течение трех месяцев после регистрации.

Остальные заявители могут обращаться раз в два месяца. В перечень входят матери, самостоятельно воспитывающие детей, семьи с беременными, люди в возрасте от 70 лет, супруги пенсионного возраста, лица с инвалидностью первой или второй группы, а также многодетные семьи.

Отдельный порядок действует для переселенцев из Херсона. Они выбирают получение помощи либо в «Гостиной Доме», либо в центре «Свободные Вместе», при этом повторное обращение в другой пункт возможно только через 60 дней.

Кроме того, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области дополняются другими видами поддержки. В частности, раз в месяц выдают детское питание, а при необходимости подгузники, средства гигиены, медицинские изделия и базовые медикаменты.

В организации уточняют, что помощь назначена внутренне перемещенным лицам с территорий активных боевых действий, вставших на учет в период с 2022 по 2025 годы, и направлена ​​на покрытие ежедневных потребностей в сложных условиях.

Представители инициативы советуют заранее проверять актуальный график работы и наличие наборов через официальные страницы организации во избежание очередей и недоразумений.

