Дефицит продуктов в Украине становится ощутимым для потребителей и влияет на цены на популярные товары ежедневного спроса, сообщает Politeka.net.

На рынке овощей наблюдается ограниченное предложение по завершении сезона тепличного выращивания. Поэтому расценки на помидоры выросли почти на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Импортные томаты представлены в ограниченных объемах, что дополнительно поддерживает высокий уровень цен. Потребители вынуждены платить больше как в супермаркетах, так и рынках.

Тепличные огурцы также показывают подорожание. Основными причинами аналитики называют сокращение внутреннего производства и стабильно высокий спрос магазинов. Специалисты объясняют, что нынешняя ситуация отражает сезонные колебания предложения, а не временные перебои.

Популярные продукты животного происхождения также становятся более дорогими . Из-за сокращения производства говядины и активного экспорта внутренний рынок испытывает дополнительное давление. Цены на это мясо уже высоки, и дальнейшее удорожание может ограничить покупательную способность населения. Свинина будет оставаться относительно стабильной благодаря импортным поставкам, частично компенсирующим внутренний спрос.

Относительно подсолнечного масла эксперты отмечают постепенный рост цен из-за ограниченного предложения, высоких затрат на производство, логистику и энергоносители. Стоимость продукта напрямую зависит от котировок на мировых рынках и состояния экономики. По оценкам, в случае роста курса доллара литр подсолнечного масла может приблизиться к 100 гривен. В 2025 году этот товар уже подорожал примерно на 20 гривен.

Аналитики подчеркивают, что дефицит продуктов в Украине влияет не только на стоимость, но и доступность базовых товаров. Покупателям советуют планировать закупки, сравнивать цены в разных торговых сетях и обращать внимание на акционные предложения, чтобы минимизировать нагрузку на семейный бюджет.

