Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области должна попасть к тем, кто действительно в этом нуждается.

В Сумской области стартовала инициатива, предусматривающая гуманитарную помощь для ВПЛ, сообщает Politeka.

Детали размещены на официальной странице прихода в Facebook.

Программу организует Римско-Католическая Церковь города Конотоп, распространяющая продуктовые наборы среди внутренне перемещенных лиц.

В настоящее время продолжается прием заявлений от переселенцев, временно проживающих в пределах общины Конотопа и нуждающихся в поддержке. Проект ориентирован на социально уязвимые категории — матери-одиночки, многодетные семьи, людей с инвалидностью и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Особое внимание уделяется пункту «описание жизненной ситуации» в анкете. Предоставленные сведения помогают правильно определить очередность получения продуктов и обеспечить справедливое распределение среди наиболее нуждающихся.

Получить бесплатные наборы можно только лично. Отправка по почте не предусмотрена. Участие в программе доступно только для жителей Конотопской общины.

Чтобы присоединиться к инициативе, нужно заполнить онлайн-форму по опубликованной ссылке. Выдача продуктов производится по адресу: улица Клубная, 72а.

Сотрудники Церкви контролируют регистрацию, проверяют списки и организуют выдачу, консультируют посетителей. Это гарантирует, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области попадет к тем, кто действительно в этом нуждается.

Проект обеспечивает адресную поддержку переселенцев и способствует эффективному использованию ресурсов среди наиболее уязвимых жителей общины.

Инициатива продолжает работу, помогая переселенцам получать стабильную поддержку и базовые продукты даже в сложных условиях.

