Доплаты пенсионерам в Кировоградской области в 2026 году предусматривают увеличенные ежемесячные выплаты для разных категорий граждан.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области в 2026 году начисляются автоматически для граждан, достигших определенного возраста или имеющих статус ветерана войны, сообщает Politeka.

О доплатах для пенсионеров в Кировоградской области говорится в законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Так, участники боевых действий могут получить ежемесячную надбавку на уровне 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Кроме того, они имеют право на фиксированную целевую денежную помощь в размере 40 гривен.

В случае если общий размер пенсии со всеми надбавками не достигает установленного минимума, государство начисляет ежемесячное адресное пособие до достижения необходимого уровня выплаты.

Для пенсионеров определенного возраста предусмотрены отдельные доплаты в Кировоградской области. Граждане от 70 до 74 лет могут получить 300 гривен в месяц, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а достигшие 80 лет и более – 570 гривен.

Такие выплаты начисляются автоматически без необходимости дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины, но только тем, у кого общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны.

Особое внимание в 2026 году уделяется гражданам старше 80 лет, проживающим самостоятельно и нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Они могут рассчитывать на ежемесячную государственную надбавку примерно в 1038 гривен.

Для получения этой поддержки необходимо получить медицинское заключение, подтверждающее потребность в постороннем уходе, и подать соответствующее заявление в органы Пенсионного фонда.

