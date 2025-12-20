Работа для пенсионеров в Днепре остается востребованной темой на рынке труда, ведь работодатели открыты людям с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Днепре охватывает разные направления занятости, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют актуальные вакансии, опубликованные на платформе Work.ua.

В сфере ресторанного хозяйства в Днепре предлагается работа для пенсионеров в заведении МакДональдз Юкрейн. Предприятие ищет работников без требований к предыдущему опыту или специальным навыкам.

Работодатель отмечает, что всему необходимому учат непосредственно на месте. Основные обязанности связаны с приготовлением продукции, формированием заказов, обслуживанием посетителей и поддержанием чистоты в помещении ресторана.

Оплата труда составляет 136.88 грн в час до вычета налога. Средний уровень заработка указан на уровне 24516 грн с учетом налогов и бонусных выплат.

В торговом секторе открыты вакансии в сети супермаркетов VARUS. Компания приглашает на должность продавца-консультанта.

В обязанности входит консультирование покупателей, работа с кассой, выполнение операций с товарами и взаимодействие с командой для обеспечения качественного сервиса. Работодатель подчеркивает, что опыт не обязателен, поскольку обучение проводится на месте.

В вакансии отдельно отмечено, что компания открыта для разных категорий кандидатов, в том числе пенсионеров, людей с инвалидностью и ветеранов. Заработная плата на этой работе в Днепре предлагается от 16 300 грн до 18 000 грн.

Еще одним доступным для трудоустройства направлением является промышленность. Предприятия металлургической отрасли ищут машинистов крана металлургического производства. Заработная плата после налогообложения составляет от 20800 грн до 22800 грн.

