График отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Сумах опубликован для местных жителей, сообщает Politeka.
Информацию об этом предоставляют на сайте Сумыоблэнерго .
Энергетики будут проводить плановые работы на разных улицах города, чтобы обеспечить безопасное и стабильное электроснабжение.
23 числа отключение электричества ожидается на улицах Батуринской, Центральной Рады и Хотинской. Работы начнутся в 06:00 и завершатся около 16:00. Предварительное уведомление о прекращении подачи электроэнергии поступило 17 декабря.
24 числа энергетики продолжат плановые ремонты на улицах Сечевых стрелков, Владимира Затуливитра, Левка Симиренко, Юрия Липы, Якова Мамонтова, Перова и Полковника Болбочана. Отключения намечены с 08:30 до 14:30, об этом жителям сообщили заранее.
25 числа света временно не будет на Стефана Таранушенко, Ярослава Мудрого и Кругова, а также по отдельным адресам 2-й Га Набережной Реки Стрелки. Плановые работы продлятся с 08:00 до 16:00, предупреждения поступали еще 18-го.
26 числа электроснабжения приостановят на улицах Героев Чернобыля, Ярослава Мудрого, Набережная Реки Стрелки, Пономаренковская, Садовая и Магистратская. Обестоки запланированы с 09:00 до 16:00 для проведения технических проверок и ремонта сетей.
Жителям советуют учитывать график отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Сумах при планировании ежедневных дел. Заранее следует подготовить необходимые приборы и планировать время без электричества.
Рекомендуется зарядить гаджеты, подготовить фонари и необходимые приборы, чтобы минимизировать неудобства.
