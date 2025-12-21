Жителям советуют учитывать график отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Сумах при планировании ежедневных дел.

График отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Сумах опубликован для местных жителей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Сумыоблэнерго .

Энергетики будут проводить плановые работы на разных улицах города, чтобы обеспечить безопасное и стабильное электроснабжение.

23 числа отключение электричества ожидается на улицах Батуринской, Центральной Рады и Хотинской. Работы начнутся в 06:00 и завершатся около 16:00. Предварительное уведомление о прекращении подачи электроэнергии поступило 17 декабря.

24 числа энергетики продолжат плановые ремонты на улицах Сечевых стрелков, Владимира Затуливитра, Левка Симиренко, Юрия Липы, Якова Мамонтова, Перова и Полковника Болбочана. Отключения намечены с 08:30 до 14:30, об этом жителям сообщили заранее.

25 числа света временно не будет на Стефана Таранушенко, Ярослава Мудрого и Кругова, а также по отдельным адресам 2-й Га Набережной Реки Стрелки. Плановые работы продлятся с 08:00 до 16:00, предупреждения поступали еще 18-го.

26 числа электроснабжения приостановят на улицах Героев Чернобыля, Ярослава Мудрого, Набережная Реки Стрелки, Пономаренковская, Садовая и Магистратская. Обестоки запланированы с 09:00 до 16:00 для проведения технических проверок и ремонта сетей.

Жителям советуют учитывать график отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Сумах при планировании ежедневных дел. Заранее следует подготовить необходимые приборы и планировать время без электричества.

Рекомендуется зарядить гаджеты, подготовить фонари и необходимые приборы, чтобы минимизировать неудобства.

