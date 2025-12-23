График отключения света в Черниговской области на 24 декабря был разработан заранее для удобства.

График отключения света в Черниговской области на 24 декабря предусматривает плановые перерывы в электроснабжении на территории Остерского общества Черниговского района, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Остерского общества.

По данным АО «Черниговоблэнерго», ограничения будут действовать 24 декабря с 10:00 до 16:00 . Причина – выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи, обеспечивающей питание населенного пункта.

Временное отключение электроэнергии затронет большую часть города Остер. Под ограничения попадают улицы: А.А. 31, 32, 33, 33Б, 35А, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 6 70, 72, 74, 76, 78А, 80, 80А, 82), Богдана Хмельницкого (1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 15 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43А, 44, 44 60 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 9).

А также: Весенняя (1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 25 29/1, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 47, 49, 4А, 51, 55, 55 65, 67, 69, 71, 73, 75, 8А, 8Б, 9), Военного летчика Игоря Мороза (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 7 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 44 51, 6, 7, 8, 9), Вознесенская (1, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9), Воскресенская (1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16), Вячеслава 4 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9) и многие.

Энергетики подчеркивают, что график отключения света в Черниговской области на 24 декабря разработан заранее, чтобы минимизировать неудобства для жителей и обеспечить безопасное выполнение ремонтных работ.

Жителям рекомендуют подготовиться заранее: зарядить необходимые приборы, проверить фонари и альтернативные источники света, а также спланировать рабочие и бытовые дела на время временного перерыва.

