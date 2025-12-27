Решение об ограничении движения транспорта в Полтаве было принято на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета.

Ограничение движения транспорта в Полтаве вводится из-за перекрытия важного участка дороги в городе, поэтому следует знать, где невозможно бед проехать, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В Полтаве вводится временное ограничение движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ коммунального предприятия «Полтававодоканал». Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета 25 декабря.

Согласно принятому решению, частичное перекрытие проезда запланировано на перекрестке улиц Решетиловской и Петра Дорошенко. Ограничения связаны с выполнением работ по ремонту напорного коллектора, находящегося на балансе «Полтававодоканала» и нуждающегося в восстановлении для обеспечения стабильного функционирования системы водоотвода.

Временные изменения в организации дорожного движения будут действовать в период с 26 декабря 2025 по 26 февраля 2026 года.

На время проведения ремонтных работ водителям рекомендуют учитывать ограничения, планировать маршруты проезда и по возможности пользоваться альтернативными путями объезда. Соответствующие службы обеспечат установку временных дорожных знаков и организацию безопасного движения на этом участке.

Напомним также, что на рождественско-новогодние праздники "Укрзализныця" запускает 16 дополнительных поездов и увеличивает количество вагонов на регулярных маршрутах. Для жителей Полтавщины назначили дополнительные рейсы скоростного поезда №720/719 сообщением Киев – Харьков. Это усиление поможет частично снять дефицит билетов на одном из самых загруженных направлений во время зимних каникул.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: куда идти за помощью.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: как оформить выплату зимней поддержки.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: цены резко поползли вверх, подробности.