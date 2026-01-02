Подорожание продуктов в Полтавской области в последнее время заметно отражается на ежедневных покупках местных жителей, сообщает Politeka.

Актуальные данные предоставляет портал Минфин, а аналитики рынка отмечают рост цен в нескольких ключевых категориях.

Больше всего изменения затронули овощную группу, бакалейные товары и молочные продукты, которые пользуются стабильным спросом. Помидоры сорта Сливка сейчас продаются в среднем по 145,07 грн за килограмм. В торговых сетях цены отличаются: Auchan предлагает 119,90, Novus – 129, а Megamarket – 186,30 грн. По сравнению с ноябрем повышение составило 17,20, что связывается с сезонной нехваткой и активным спросом на свежие овощи.

В сегменте бакалеи ситуация более стабильная. Короткая вермишель демонстрирует небольшой рост – средний ценник составляет 29,79 грн за килограмм. У Novus продукт реализуется без изменений, а месячное удорожание ограничилось 0,90.

Молочные товары ощутимее поднялись в цене. Сметана «Простонаше» жирностью 20% в фасовке 340 г в настоящее время стоит в среднем 68,01 грн. Самая низкая цена зафиксирована в Metro – 63,44, тогда как Megamarket и Novus предлагают по 70,30. За месяц расходы выросли на 9,60 из-за подорожания сырья и логистики.

Специалисты объясняют, что удорожание продуктов в Полтавской области обусловлено сезонными колебаниями, ростом транспортных расходов и общими экономическими факторами. В таких условиях жителям советуют сравнивать предложения разных магазинов, следить за акционными предложениями и выбирать альтернативы без потери качества.

Регулярное отслеживание ценовой динамики помогает домохозяйствам точнее планировать закупки и контролировать бюджет, даже незначительные изменения ощутимо влияют на еженедельные расходы.

