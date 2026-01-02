Подорожчання продуктів у Полтавській області зумовлене сезонними коливаннями, зростанням транспортних витрат та загальними економічними факторами.

Подорожчання продуктів у Полтавській області останнім часом помітно позначається на щоденних покупках місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Актуальні дані надає портал Мінфін, а аналітики ринку відзначають зростання цін у кількох ключових категоріях.

Найбільше зміни торкнулися овочевої групи, бакалійних товарів і молочних продуктів, які користуються стабільним попитом. Помідори сорту «Сливка» зараз продаються в середньому по 145,07 грн за кілограм. У торговельних мережах ціни різняться: Auchan пропонує 119,90, Novus — 129, а Megamarket — 186,30 грн. Порівняно з листопадом підвищення склало 17,20, що пов’язують із сезонною нестачею та активним попитом на свіжі овочі.

У сегменті бакалії ситуація стабільніша. Коротка вермішель демонструє невелике зростання — середній цінник становить 29,79 грн за кілограм. У Novus продукт реалізується без змін, а місячне подорожчання обмежилося 0,90.

Молочні товари відчутніше піднялися в ціні. Сметана «Простонаше» жирністю 20% у фасуванні 340 г нині коштує в середньому 68,01 грн. Найнижча ціна зафіксована в Metro — 63,44, тоді як Megamarket і Novus пропонують по 70,30. За місяць витрати зросли на 9,60 через подорожчання сировини та логістики.

Фахівці пояснюють, що подорожчання продуктів у Полтавській області зумовлене сезонними коливаннями, зростанням транспортних витрат та загальними економічними факторами. У таких умовах мешканцям радять порівнювати пропозиції різних магазинів, стежити за акційними пропозиціями та обирати альтернативи без втрати якості.

Регулярне відстеження цінової динаміки допомагає домогосподарствам точніше планувати закупівлі та контролювати бюджет, адже навіть незначні зміни відчутно впливають на щотижневі витрати.



