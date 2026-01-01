Дефицит продуктов в Полтавской области наблюдается на популярный товар из-за нехватки, возникшей по всей территории Украины, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли происходящее на украинском рынке.

По сравнению с сентябрем в октябре средняя стоимость килограмма сала выросла на 6,6%: 206,81 грн/кг против 194,04 грн/кг. В годовом измерении (по сравнению с октябрем 2024) этот прирост еще больше – 26,2%. В октябре прошлого года за кило сала правили 163,89 грн.

Впрочем, строительство Госстата не успевают за реальным ростом цен. В декабре стоимость сала продолжает повышаться. Самые дешевые сорта предлагаются за 200–250 гривен/кг, тогда как премиальные варианты могут стоить 600–700 гривен/кг. Например, так называемое «генеральское» с мясными прослоями стоит свыше 600 гривен. А за некоторые сорта сала супермаркеты правят даже по 700 гривен.

Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, способствующих повышению цен на свинину и продукты из нее в Украине. Основной причиной дефицита продукции в Полтавской области, обусловленный существенным сокращением поголовья свиней на территории страны. Военные деяния и сложные условия содержания животных ограничили производственные мощности отрасли.

Дополнительное влияние на объемы предложения оказали вспышки африканской чумы свиней в разных регионах, что привело к дальнейшему уменьшению производства.

Важным фактором остается и рост затрат на содержание животных. Повышение цен на энергоносители, корма и хранение продукции увеличивает себестоимость производства, непосредственно отражается на розничных ценах для потребителей.

Совокупность этих факторов формирует предпосылки для дальнейшего повышения стоимости сала на внутреннем рынке. По оценкам экспертов, тенденция роста цен может сохраняться в ближайшие месяцы, в частности из-за стабильно высокого спроса на продукцию и дефицит поголовья.

