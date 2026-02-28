Ограничения движения в Одессе направлены на обеспечение комфортного проезда по соседним улицам.

Ограничения движения в Одессе продлили на Карантинной улице до конца 2026 года, сообщает Politeka.

Решение было принято в городском совете из-за необходимости завершения строительства жилого дома с подземным гаражом и общественными помещениями на Еврейской, 3.

Движение автотранспорта перекрыто на участке между улицами Троицкой и Еврейской. Действие ограничений продлится до 31 декабря 2026 года.

И. о. мэра Игорь Коваль подписал соответствующее распоряжение №95 от 23 февраля 2026 года. Документ предусматривает продление временного запрета движения, уведомление населения об изменениях и контроле за исполнением обязанностей возложено на первого заместителя городского головы Александра Филатова.

По данным городского совета, ограничения движения в Одессе направлены на безопасное завершение строительных работ и обеспечение комфортного проезда по соседним улицам. Жителям и водителям советуют планировать маршруты заранее и учитывать действующие изменения.

Кроме того, в Одесской области сообщалось о новом графике движения поездов.

В марте-апреле 2026 года в Одесской области вводится новый график движения отдельных пригородных поездов. Изменения связаны с понижением пассажиропотока и необходимостью оптимизации эксплуатационных расходов. В определенные даты некоторые рейсы курсировать не будут.

В марте поезда не будут курсировать в следующие дни: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 числа. Отмена коснется рейсов:

№6254 Одесса-Главная (10:50) – Подольск (14:42)

№6274 Подольск (14:44) – Помошная (19:30)

Другие дни марта - 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 - а также 1 апреля, не будут курсировать рейсы:

№6273 Помошная (06:20) – Подольск (11:27)

№6257 Подольск (11:29) – Одесса-Главная (15:24)

№7710 Одесса-Главная – Одесса-Застава I

